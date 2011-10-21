Съемка эфиров для видеоблога компании в СПб

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка161 просмотр

Работа в Петербурге.

Эфиры минут по 30.

Речь идет о съемке и монтаже видео.

Рассматриваем различные предложения.

Точная стоимость услуги оговаривается лично.

Наши ориентиры: http://seopult.tv/video/csyazzle/ http://vimeo.com/30913039 http://www.youtube.com/bizsekrety

Для связи: vkontakte.ru/jerrymg ICQ 642434474

14 лет назад
jerrymg
Магаев 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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