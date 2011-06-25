Съемка обучающих видеороликов

Монтаж примерно 20 видеороликов по 30 минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим администратор и сценарист для съемки обучающих видеороликов (тема фотография и фотошоп). В данный момент необходима разработка 20 роликов по примерно 30 минут.
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