Съемка видео роликов в Одессе

Шукаємо фрілансера для монтажу коротких відео тривалістю 1-2 хвилини. Необхідно підібрати та накласти кадри на аудіодоріжку. Доступ до архіву відео буде надано. Важливо вміти точно підбирати матеріали, що підсилюють зміст, і впевнено працювати з монтажними програмами. Досвід у подібних проектах є перевагою. Оплата 200 грн за ролик.