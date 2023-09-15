Съемка видео роликов в Одессе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка8 просмотров

Срочно нужен оператор (парень) для съемки видео роликов по нашему сценарию.


Условия и ТЗ обсудим в сообщениях

Район съемки: Центр или Аркадия (пока подбираем локацию)

Пишите ваши предложения, обсудим)

Съёмка видео
месяц назад
guest_1715330576236
год в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад