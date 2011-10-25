Работа в Петербурге. Эфиры минут по 30. Речь идет о съемке и монтаже видео. Рассматриваем различные предложения. Точная стоимость услуги оговаривается лично. Наши ориентиры: http://seopult.tv/video/csyazzle/ http://vimeo.com/30913039 http://www.youtube.com/bizsekrety Для связи: ...
Серия видеосюжетов
видеосюжеты по лучной тематике: все о луках и стрелах, о стрельбе из лука.
по просьбам мастеров - подробности:
для каждого видеосюжета нужно отснять интервью с конкретным человеком. в реале, в Новосибирске.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте Необходимо сделать рекламный ролик на 20-40 секунд, формат можно avi, с озвучкой Примерный сценарий во вложении От вас нужны 1.примерная цена 2.срок 3.примеры работ ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть самописная программа. Есть видеоинструкция созданная в Camtasia Studio 6, но устаревшая, так как программа дорабатывается. Требуется: либо доработать инструкцию до актуального состояния, либо создать заново, но в этом случае хотелось бы иметь интерактивную инструкцию ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здраствуйте, хотел бы заказать создания ролика в формате avi ! Приблизительно такого варианта - файл прихожил! Оставляйте цену, строки и в какой программе будете делать так как исходник для нас так же ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть игра для андроида - необходимо снять для нее сырой материал - прохождение уровней. Как понимаю напрямую снять видео с достаточным ФПС с андроид экрана сейчас непросто, есть выход - использование ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть видео файл формата m2v (по крайней мере так говорит Media Info). Требуется найти способ, как проиграть этот файл (увидеть видео). Как вариант, предоставить любую программу, которая бы его проиграла (можно trial). Файл ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
1 - Нужно адаптировать (перемонтаж) роликов под формат *.avi без компрессии и звука. Разрешением 384 точек по горизонтали и 256 точек по вертикали с частотой 25 кадров в секунду. 10-15 роликов. ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно записать несколько коротких видеороликов с отзывами о клинике и их врачах. По типу http://www.doctorplastic.ru/video/ Нужно, чтобы выглядело достоверно и надежно. Люди в роликах должны быть разные и разных возрастов (лучше страше).Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Есть сценарий видеоролика об Интернет- сервисе. Требуется анимированный ролик, есть озвучка. Длина ролика чуть больше 2 мин. Стиль видеоролика такой же как на http://www.epipheostudios.com/portfolio От вас идеи и качественное исполнение. ...Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Имеется два исходных видео: http://youtu.be/itdB7cjAE2U http://youtu.be/S_-bH7bYdkE Требуется создать видеоролик высокого качества для сайта полярных ездовых собак продолжительностью около 2-х минут. Основная тема - собака крупным планом на фоне меняющегося во времени северного ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт14 лет назад