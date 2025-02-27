Шорсты по Новостям

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки33 просмотра

Нужен человек, который сможет каждый день делать новостные шортсы (60 сек).
Вам нужно будет каждый день искать и составлять новостную сводку, исходники и озвучивать с помощью ИИ
Примеру скину в лс

Монтаж видеороликовОзвучка текстовПоиск информации
2 месяца назад
guest_1729410952456
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месяц назад

Заявки фрилансеров

Игнат
 
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