Шортс на историческую тематику

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки11 просмотров

Ищу специалиста для создания нескольких коротких видео (60-90 секунд) на исторические темы. Задача включает поиск и подготовку материала, озвучивание (с использованием ИИ) и монтаж. Нужен опыт в создании увлекательного контента, внимание к деталям и навыки работы с видео- и аудиоредакторами.

Монтаж видеороликовОзвучка видеоСоздание видео
6 месяцев назад
guest_1731930856713
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
5 месяцев назад
Катя
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
6 месяцев назад