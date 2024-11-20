Шортс на тематику эрудиция

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки11 просмотров

Ищу специалиста для создания нескольких коротких видео (60-90 секунд) на общепознавательные темы. Задача включает подготовку материала по готовому тексту, озвучивание (с использованием ИИ) и монтаж. Нужен опыт в создании увлекательного контента, внимание к деталям и навыки работы с видео- и аудиоредакторами.

Монтаж видеороликовСоздание видео
5 месяцев назад
guest_1731930856713
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Вензо
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
5 месяцев назад
Александр
 
39 лет
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Был
4 часа назад
69 отзывов(-1)
5 месяцев назад
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