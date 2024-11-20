Потрібна людина для запису відео відгуку тривалістю до 1 хвилини. Важливо, щоб учасник мав гарний вигляд і не знімався на фоні холодильника. Зйомка повинна проводитися на телефон.
Шортс на тематику эрудиция
Ищу специалиста для создания нескольких коротких видео (60-90 секунд) на общепознавательные темы. Задача включает подготовку материала по готовому тексту, озвучивание (с использованием ИИ) и монтаж. Нужен опыт в создании увлекательного контента, внимание к деталям и навыки работы с видео- и аудиоредакторами.
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