Ищу в для создания нескольких коротких видео (60-90 секунд) на тему пересказа короткометражных мультфильмов . Задача включает подготовку материала из существубщего видео, озвучивание (с использованием ИИ) и монтаж. Нужен опыт в создании увлекательного контента, внимание к деталям и навыки работы с видео- и аудиоредакторами.