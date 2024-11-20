Шортс на тематику короткометражные мультфильмы

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок40 просмотров

Ищу в для создания нескольких коротких видео (60-90 секунд) на тему пересказа короткометражных мультфильмов . Задача включает подготовку материала из существубщего видео, озвучивание (с использованием ИИ) и монтаж. Нужен опыт в создании увлекательного контента, внимание к деталям и навыки работы с видео- и аудиоредакторами.

Монтаж видеороликовОзвучка видеоСоздание видео
5 месяцев назад
guest_1731930856713
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Заявки фрилансеров

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#1
Видеомонтаж
Вензо
 
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