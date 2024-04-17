Шортсы - Анимация Карт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка33 просмотра

Ищу человека, который разбирается в анимации карт в AE Geo Layers

Нужно будет делать подобные видео - пример тут (https://www.tiktok.com/@earth.minute/video/7462421853290728726).

Adobe After EffectsСоздание анимаций
месяц назад
guest_1729410952456
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
12 часов назад
19 дней назад