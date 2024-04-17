Ищем исполнителя для записи видео с экрана в Microsoft Excel (Office 365) по предоставленным примерам. Необходима последняя версия Excel, базовые навыки работы с программой и внимательность к деталям. Оплата производится за каждое записанное видео, возможное долгосрочное сотрудничество при качественном выполнении.
Шортсы - Анимация Карт
Ищу человека, который разбирается в анимации карт в AE Geo Layers
Нужно будет делать подобные видео - пример тут (https://www.tiktok.com/@earth.minute/video/7462421853290728726).
Заявки фрилансеров
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