Шортсы по географии в AE Geolayers

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открытнет заявок48 просмотров

Нужно сделать шортс, как на этом примере, только все на русском.
Сюжет и текст можно скопировать, озвучить нужно с помощью нейросети (елевенлабс

Adobe After EffectsМонтаж видеороликовНейросетиСоздание видео
17 часов назад
Тони
7 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров