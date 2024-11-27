Требуется видеомонтаж для изменения времени на видео. Необходимо корректно отредактировать длительность и обеспечить плавный переход между фрагментами. Ожидается профессиональный подход к редактированию и внимание к деталям.
Шортсы по географии в AE Geolayers
Нужно сделать шортс, как на этом примере, только все на русском.
Сюжет и текст можно скопировать, озвучить нужно с помощью нейросети (елевенлабс
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