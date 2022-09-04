Смонтировать 2 небольших видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен26 заявок606 просмотров

Необходимо из одного видео длиной около 23 минут смонтировать два по логике выступления.

Нужно будет почистить звук, убрать лишние фрагменты, паузы и т.п.

Срок исполнения: 1 сентября.

3 года назад
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

mr_sette
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Всё отлично. Быстро и по делу. Планирую сотрудничать ещё и всем рекомендую.
С заказчиком отлично сработался, без лишних разговоров, всем рекомендую

Заявки фрилансеров

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