Смонтировать 5 коротких видео (английский язык)

Есть сценарии для 5 видео (коротких, по таймингу на минуты 2-3 каждое)

Видео на английском языке

Монтаж преимущественно посредством демонстрации экрана (показываете то, что написано в сценарии), посредством добавления плашек, стрелок, подсвечиваний - указываете для зрителя то, о чем говорится в сценарии.

Было бы идеально, чтобы и озвучку взяли на себя (английский текст)