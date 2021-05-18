Имеется несколько роликов на 3-5сек. Надо в каждом из них найти максимально похожие кадры (для последующей бесшовной склейки в повторе). На выходе: имя ролика + способ поиска похожих + номера таких похожих кадров. ...
Смонтировать 5 коротких видео (английский язык)
Есть сценарии для 5 видео (коротких, по таймингу на минуты 2-3 каждое)
Видео на английском языке
Монтаж преимущественно посредством демонстрации экрана (показываете то, что написано в сценарии), посредством добавления плашек, стрелок, подсвечиваний - указываете для зрителя то, о чем говорится в сценарии.
Было бы идеально, чтобы и озвучку взяли на себя (английский текст)
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