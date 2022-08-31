Необходимо смонтировать серию из 3 видеороликов.

Проект представляет собой журналистское освещение форума, проходившего в течение четырёх дней, в формате коротких интервью с участниками форума, а также небольшими видеовставками.

Каждый ролик представляет собой один день, первый день уже смонтирован и может служить примером для остальных трёх.

Cсылка на 1 ролик: https://vk.com/video/@studtourism_ikbfu?z=video-205285364_456239039%2Fclub205285364%2Fpl_-205285364_-2

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