Смонтировать туристическое видео

Нужно смонтировать видео с отдыха.

1. Итоговое видео на 15-20 мин. Исходный материал скину исполнителю.

2. Видео для семейного архива, поэтому сюжет должен быть подробный (не нужно стараться вырезать по максимуму как это делается для влогов на ютуб), с максимальным сохранением информативности, где были, что делали и т.д.

3. Монтаж линейный, последовательный (без нарушения порядка повествования, как сейчас часто делают)

4. Музыка без авторских прав. Не менее 3 мин музыки должно быть под бит с картинкой (как в модных клипах)

5. Основные яркие реплики, фразы героев - оставить. Иногда оставляем смех, эмоциональные выкрики и т.п. Но в 80% случаев звук вырезаем, а на его место вставляем музыку или саундизайн.

6. Саундизайн состоит из звуков природы и физики. Сильно над саундизайном заморачиваться не нужно, но его должно быть не менее 20% в видео.

7. Вставить инфографику в некоторых местах. Инфографики хоть и не нужно много (суммарно не менее 2 минут в видео), но она должна быть качественная. Среди приемов инфографики хотелось бы видеть - трекинг, анимационные тексты, бессмысленные графические элементы, эффекты дополняющие природу, среду.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ новичков для тех, кто не понимает, что такое инфографика: шаблонная библиотека Премьера - это не инфографика. Здесь нужно работать в Афтер Эффектс или на крайний случай со специальными плагинами в Премьере.

8. Цветокор сделать. Делать в стиле реализм, никаких фильтров, естественные цвета природы

Срок: 3 дня