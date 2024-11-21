Смонтировать видео о поездки

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Закрыт1 заявка4 просмотра

Нужно смонтировать видео под музыку

Добавление музыкиМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
guest_16745636689482
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PROHO
Павел 
24 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
$2
7 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

PROHO
Павел 
24 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад