Смонтировать видеопрезентацию компании для международного форума

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт5 заявок21 просмотр

Наша компания будет представлена на международной конференции BoostForum в Варшаве 24 мая 2025 года. Во время представления со сцены на фоне будет транслироваться видеоклип без звука, длительностью до 1 минуты. Необходимо смонтировать этот клип на основе предоставленных материалов.

Все исходники уже есть:

  • Презентация с ключевыми сообщениями

  • Видеофайл с футажами (неподходящий, но как ориентир)

  • Логотип, фирменный стиль, визуальные элементы бренда

Что нужно сделать:

  • Смонтировать видеоролик (16:9) длительностью 60 секунд (±5 секунд)

  • Без звука

  • Подобрать ритм, монтаж и визуальный стиль, подходящий для фонового воспроизведения на сцене

  • Использовать слайды, логотипы, анимацию и элементы фирменного стиля (при необходимости)

  • Сдать готовый файл в формате MP4 (Full HD или 4K)

Важно:

  • Ролик будет использоваться на фоне живого представления, поэтому он должен быть визуально выразительным, но не отвлекающим

  • Чёткая дедлайн-задача: 23 мая до 18:00 по Варшаве

  • Работа предполагает быструю коммуникацию и внесение корректировок в течение 1-2 раундов

Ищем исполнителя с опытом:

  • монтажа видеоконтента для мероприятий, выставок, презентаций

  • работы в сжатые сроки

  • хорошим портфолио в этой нише

Что нужно от вас при отклике:

  • Коротко опишите свой релевантный опыт

  • Укажите срок, за который вы можете выполнить задачу

  • Приложите 1-2 примера похожих работ

  • Напишите стоимость

https://gamma.app/docs/-tb3kjhim1u4qvzv

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