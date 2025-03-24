Ищется специалист по адаптации видео-контента для Reels в Instagram, посвященного женскому здоровью волос. Необходимо находить видео, создавать цепляющие хуки, финальные экраны и монтировать итоговые видео. На первом этапе требуется подготовить 10 видео по 2 темам. Возможна регулярная работа при успешном сотрудничестве.
Смонтировать видеопрезентацию компании для международного форума
Наша компания будет представлена на международной конференции BoostForum в Варшаве 24 мая 2025 года. Во время представления со сцены на фоне будет транслироваться видеоклип без звука, длительностью до 1 минуты. Необходимо смонтировать этот клип на основе предоставленных материалов.
Все исходники уже есть:
Презентация с ключевыми сообщениями
Видеофайл с футажами (неподходящий, но как ориентир)
Логотип, фирменный стиль, визуальные элементы бренда
Что нужно сделать:
Смонтировать видеоролик (16:9) длительностью 60 секунд (±5 секунд)
Без звука
Подобрать ритм, монтаж и визуальный стиль, подходящий для фонового воспроизведения на сцене
Использовать слайды, логотипы, анимацию и элементы фирменного стиля (при необходимости)
Сдать готовый файл в формате MP4 (Full HD или 4K)
Важно:
Ролик будет использоваться на фоне живого представления, поэтому он должен быть визуально выразительным, но не отвлекающим
Чёткая дедлайн-задача: 23 мая до 18:00 по Варшаве
Работа предполагает быструю коммуникацию и внесение корректировок в течение 1-2 раундов
Ищем исполнителя с опытом:
монтажа видеоконтента для мероприятий, выставок, презентаций
работы в сжатые сроки
хорошим портфолио в этой нише
Что нужно от вас при отклике:
Коротко опишите свой релевантный опыт
Укажите срок, за который вы можете выполнить задачу
Приложите 1-2 примера похожих работ
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Заявки фрилансеров
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