Наша компания будет представлена на международной конференции BoostForum в Варшаве 24 мая 2025 года. Во время представления со сцены на фоне будет транслироваться видеоклип без звука, длительностью до 1 минуты. Необходимо смонтировать этот клип на основе предоставленных материалов.

Все исходники уже есть:

Презентация с ключевыми сообщениями

Видеофайл с футажами (неподходящий, но как ориентир)

Логотип, фирменный стиль, визуальные элементы бренда

Что нужно сделать:

Смонтировать видеоролик (16:9) длительностью 60 секунд (±5 секунд)

Без звука

Подобрать ритм, монтаж и визуальный стиль, подходящий для фонового воспроизведения на сцене

Использовать слайды, логотипы, анимацию и элементы фирменного стиля (при необходимости)

Сдать готовый файл в формате MP4 (Full HD или 4K)

Важно:

Ролик будет использоваться на фоне живого представления, поэтому он должен быть визуально выразительным, но не отвлекающим

Чёткая дедлайн-задача: 23 мая до 18:00 по Варшаве

Работа предполагает быструю коммуникацию и внесение корректировок в течение 1-2 раундов

Ищем исполнителя с опытом:

монтажа видеоконтента для мероприятий, выставок, презентаций

работы в сжатые сроки

хорошим портфолио в этой нише

Что нужно от вас при отклике:

Коротко опишите свой релевантный опыт

Укажите срок, за который вы можете выполнить задачу

Приложите 1-2 примера похожих работ

Напишите стоимость

https://gamma.app/docs/-tb3kjhim1u4qvzv