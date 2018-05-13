Смонтировать видио чтобы любой мог в нем понять предосталенную историю

ВидеомонтажЗавершен3 заявки215 просмотров
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видио материал и история доступны здесь

https://docs.google.com/document/d/18DimvhBGN7yTbKBkq41kzcx3G8O-5P4ZzvI6-dYRadE/edit?usp=sharing

6 лет назад
MadMax33
Серега 
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Dan_ilash
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$50
3 дня
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