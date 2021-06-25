Снять краткий видео отзыв

Требуется создать рекламное видео для Facebook и Instagram длительностью 58 секунд. Видео должно быть динамичным или романтичным. Используйте музыку без авторских прав. Включите текст внизу видео, как субтитры, и предоставьте два ролика: один с эмоциями влюбленных, другой с красивыми видами над Киевом. Укажите стоимость работы и предоставьте готовое видео с вашим водяным знаком.