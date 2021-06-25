Необходимо разработать генератор слайд-шоу видео с использованием ffmpeg. Программа должна обрабатывать картинки из подпапок f:/video/ и соответствующие аудиофайлы из f:/audio/. Видео в формате mp4, частота смены картинок должна зависеть от длины аудиодорожки. Количество видео соответствует количеству подпапок.
Снять краткий видео отзыв
Требуется записать краткий видео отзыв, на видео нужно сказать что вы заработали с человеком и очень ему благодарны.
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