Снять обзор приложения для iPhone (английском)

$70
ВидеомонтажЗакрыт2 заявки266 просмотров
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Здравствуйте!

есть приложение для айфона(3G+).

Нужно сделать видео-обзор на 2 минуты приложения на хорошем английском языке.

В кадре - только приложение и Ваш голос.

Обязательно:

- хороший английский;

- аккуратные руки;

- наличие iPhone 3G or iPod 4G;

- хорошая камера, способная снимать изображение на телефоне;

Желательно скинуть в приват "образец голоса".

Если подойдет, то можем заказать еще несколько аналогичных роликов.

12 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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