Снять обзор приложения для iPhone (английском)

Снять весь процесс оплаты товара на сайте + качественно озвучить его с комментариями всех действий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
есть приложение для айфона(3G+).
Нужно сделать видео-обзор на 2 минуты приложения на хорошем английском языке.
В кадре - только приложение и Ваш голос.
Обязательно:
- хороший английский;
- аккуратные руки;
- наличие iPhone 3G or iPod 4G;
- хорошая камера, способная снимать изображение на телефоне;
Желательно скинуть в приват "образец голоса".
Если подойдет, то можем заказать еще несколько аналогичных роликов.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать качественный рекламный ролик молодежной организации. Ролик должен быть с хорошей идеей, цепляющий молодежную среду, модерновый с навороченными световыми и звуковыми эффектами, продолжительностью не более 40 сек. Качество не ниже чем здесь: http://videohive.net/item/action-sports/152370 - это не ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $125
Тематика - реклама строительной фирмы. Подробности в личку.Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $60
Требуется создание видеороликов о работе нескольких программ: 1. Pinnacle; 2. Гимп; 3. Photo Express. Видеоролики должны объяснять предназначение этих программ, как они работают, их основной функционал и т.д. Что-то вроде обучающего видео по работе в данных программах. Обязательна ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
Есть фото с мыльницы и отрывки видео с этой же мыльницы - качество приемлемое. Их надо привести в божеский вид, подобрать музычку и сваять из всего (не знаю, как правильно назвать) ролик/презентацию минут на 5-7 ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо сделать рекламный ролик до 30 сек. Есть фото, надо просто красиво сделать их анимацию и добавить текст диктора. Примеры такого ролика( только более короткие, я вкладываю в архив.) Работа срочная, ролик надо закончить к ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать 4 аудио ролика Тексты есть. 10сек каждый Без музыки. Только начитка Нужен мужской хороший голосВидеомонтаж7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Изготовление социального ролика. Задание здесь. http://rumbagg.tora.ru/social.htmВидеомонтаж11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать презентацию бизнеса по технологии видео-продажников. Длительностью 30 мин Пример здесь>> http://russianmarketing.ru/outsourcing/aindex.htmlВидеомонтаж5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть 4 видео ролика. Надо из них вырезать куски, поставить друг за другом с каким-нибудь красивым переходом и поверх всех видео наложить аудио файл.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт13 лет назад