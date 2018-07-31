Снять простое рекламное видео (в подъезде) и смотрировать

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт36 заявок905 просмотров

снять на качественный телефон или зеркалку

тема - бесплатное пиво (раздача)

человек думает о пиве

набирает наш сайт

делает заказ

ему привозял

он отсчитывает деньги а курьер махает рукой и говорит - потом 

лучше фоновое на сайт

бюджет до  $100 или меньше. не больше точно 

опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 клика

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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