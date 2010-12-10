Снять скринкасты о создании сайтов для новичков

Сабж. Необходимо снять и смонтировать промо-ролик о программном продукте. Пример отдаленно похожего ролика http://www.youtube.com/watch?v=QXRFQALjDh8&feature=player_embedded Детали в личном общении. Обязательно указывайте ссылку на ваше портфолио, если не очевидно как его найти.