Сабж. Необходимо снять и смонтировать промо-ролик о программном продукте. Пример отдаленно похожего ролика http://www.youtube.com/watch?v=QXRFQALjDh8&feature=player_embedded Детали в личном общении. Обязательно указывайте ссылку на ваше портфолио, если не очевидно как его найти.
Снять скринкасты о создании сайтов для новичков
Необходим человек с опытом записи скринкастов (Camtasia Studio) на тему создания сайтов.
Заявки фрилансеров
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