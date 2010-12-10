Снять скринкасты о создании сайтов для новичков

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок246 просмотров

Необходим человек с опытом записи скринкастов (Camtasia Studio) на тему создания сайтов.

14 лет назад
Joenisseg
Данила 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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