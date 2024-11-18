Создание deepfake маски на определенного человека

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок13 просмотров

Здравствуйте

Мы ищем человека для создания deepfake масок под определенного человека по имеющемуся видео/фото материалу .

Если у вас есть опыт в deepfake live/lab то вы нам подходите .
Бюджет обсуждается

5 месяцев назад
guest_1732027195208
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров