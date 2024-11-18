Ищется креативный нарезчик для создания шортсов из игрового стрима PUBG Mobile. Задача - находить интересные моменты и монтировать динамичные видео. Стримы размечены на таймкоды, опыт не критичен. Требуются базовые навыки работы с видео и понимание игры. Возможность постоянного сотрудничества при успешной работе.
Создание deepfake маски на определенного человека
Здравствуйте
Мы ищем человека для создания deepfake масок под определенного человека по имеющемуся видео/фото материалу .
Если у вас есть опыт в deepfake live/lab то вы нам подходите .
Бюджет обсуждается
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