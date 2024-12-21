Требуется видеомонтажер для разработки 3-4 горизонтальных видеороликов и до 20 вертикальных шортсов в месяц. Необходимы навыки добавления субтитров, графики, анимаций и визуализаций. Соблюдение сроков выпуска контента в сотрудничестве с SMM-специалистом. Удаленная работа.
Создание футажа
Добрый день, нужна заставка на мероприятие, корпоратив.
ТЗ от моего заказчика прикрепил). Полагаюсь на ваше творческое видение).
В данном заказе очень важна скорость, заказчик просит показать что-то уже через 3-4 часа.
Если нам будет комфортно работать вместе, в дальнейшем могу и дальше привлекать вас на подобную работу (создание медиаконтента на корпоративы, конференции, свадьбы)
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