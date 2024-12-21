Добрый день, нужна заставка на мероприятие, корпоратив.

ТЗ от моего заказчика прикрепил). Полагаюсь на ваше творческое видение).

В данном заказе очень важна скорость, заказчик просит показать что-то уже через 3-4 часа.

Если нам будет комфортно работать вместе, в дальнейшем могу и дальше привлекать вас на подобную работу (создание медиаконтента на корпоративы, конференции, свадьбы)