Создание футажа

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка2 просмотра

Добрый день, нужна заставка на мероприятие, корпоратив.
ТЗ от моего заказчика прикрепил). Полагаюсь на ваше творческое видение).
В данном заказе очень важна скорость, заказчик просит показать что-то уже через 3-4 часа.
Если нам будет комфортно работать вместе, в дальнейшем могу и дальше привлекать вас на подобную работу (создание медиаконтента на корпоративы, конференции, свадьбы)

Создание анимаций
4 месяца назад
guest_1734947497322
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
4 месяца назад
#1
Видеомонтаж