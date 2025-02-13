Здравствуй

Я представляю компанию «ЕКБКВЕСТ».

Мы сейчас занимаемся строительством нового проекта по вселенной Silent Hill.

А если быть точнее по Silent Hill 4: the room.

У нас будет механика, что игроки каждое утро просыпаются и подходят к окну (в окне стоит монитор и там мы будем крутить n-ые ролики)

Именно поэтому я и пишу вам)

Нам нужно будет создать 5 роликом (до 30 секунд) с одним и тем же местом (видом из окна, который будет меняться либо по погоде либо по тому что происходит на улице)

Референс будет ниже.

Если вам интересно будет в таком поучаствовать - буду рад с вами все обсудить