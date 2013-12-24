Создание качественной видео презентации для магаз.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен12 заявок203 просмотра

Здравствуйте. Нужно создать качественную видео презентацию для интернет магазина www.waltek.ru

Текст в приложении. Звуковая дорожка будет (строго по тексту). Озвучка - женский голос.

Сделаю необходимые видео и фото материалы под видео монтаж, которые нужно будет вставить.

Длина данного видео файла планируется - порядка двух с половиной минут

Видео нужно сделать максимально презентабельно и качественно. Направление - бизнес стиль. Нужно преподнести информацию в легкой, доступной, интересной форме в соответствии с текстом. Все пункты разбираются досканально. Что показывать, что вставлять и каким образом это делать.

Помимо моего материала, нужна какая то определенная база на некоторые фразы и выражения, т.е. монтаж

Буду работать на постоянной основе, т.к. для каждой категории товаров планируется делать видео обзор.

Условия предоплата 50% только вебмани, аттестат не ниже персонального. Возможна поэтапная оплата.

В заявках просьба писать стоимость (рассматриваю абсолютно все варианты), а также уже готовые видео работы, которые Вы делали

11 лет назад
yastreb_321
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mihaterentev1305
Михаил 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$250
10 дней
Очень приличный мастер. Работой его очень доволен, рекомендую как проверенного человека, которому можно доверять. Уложился в срок по времени. Качество также на высоте. Рекомендую!
Отличный заказчик, чёткое ТЗ, вежливое общение, своевременная оплата. Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mihaterentev1305
Михаил 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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