Создание качественной видео презентации для магаз.

Здравствуйте. Нужно создать качественную видео презентацию для интернет магазина www.waltek.ru

Текст в приложении. Звуковая дорожка будет (строго по тексту). Озвучка - женский голос.

Сделаю необходимые видео и фото материалы под видео монтаж, которые нужно будет вставить.

Длина данного видео файла планируется - порядка двух с половиной минут

Видео нужно сделать максимально презентабельно и качественно. Направление - бизнес стиль. Нужно преподнести информацию в легкой, доступной, интересной форме в соответствии с текстом. Все пункты разбираются досканально. Что показывать, что вставлять и каким образом это делать.

Помимо моего материала, нужна какая то определенная база на некоторые фразы и выражения, т.е. монтаж

Буду работать на постоянной основе, т.к. для каждой категории товаров планируется делать видео обзор.

Условия предоплата 50% только вебмани, аттестат не ниже персонального. Возможна поэтапная оплата.

В заявках просьба писать стоимость (рассматриваю абсолютно все варианты), а также уже готовые видео работы, которые Вы делали