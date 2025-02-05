Создание коротких видео в формате рилс

Требуется создать 30 видеороликов (30-90 секунд) для сервиса FizCheck.ru. Видео должны быть динамичными и интересными, включать юмор, обучающие моменты и реальные кейсы. Необходимо разработать сценарии, снять и смонтировать видео с качественным монтажом, использовать трендовые звуки и интересные сценарии. Итогом станут 30 готовых роликов, подходящих для TikTok и YouTube Shorts.