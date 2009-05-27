Нужно обработать десять - пятнадцать коротких видеороликов - убрать звук, добавить фоновую музыку. Ролики небольшие десять - шестьдесят секунд. Предложения оставляйте здесь.
Создание мультимедийного ролика
Требуется по сценарию создать мультимедийный (флеш) ролик и наложить на музыку. Стилистика акварель или масло по стеклу. Навыки: рисовать от руки, знание флеш анимации.
Заявки фрилансеров
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