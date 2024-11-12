Требуется специалист для создания видеоролика длительностью от 2 до 5 минут. Видео должно содержать пошаговую инструкцию по основным функциям продукта. Ожидается высокое качество изображения и звука, дружелюбный стиль подачи информации, а также добавление текстовых аннотаций и графики. Видео будет на английском языке.
Создание обложек и монтаж видео для YouTube
Я ищу специалиста, который умеет делать обложки и монтировать видео для YouTube.
Также желательно, чтобы был опыт работы со звуком для подкастов.
Если ты опытный в этих областях, пожалуйста, свяжись со мной!
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