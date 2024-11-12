Создание обложек и монтаж видео для YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки18 просмотров

Я ищу специалиста, который умеет делать обложки и монтировать видео для YouTube.

Также желательно, чтобы был опыт работы со звуком для подкастов.

Если ты опытный в этих областях, пожалуйста, свяжись со мной!

Дизайн обложекМонтаж видеороликов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
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Егор
 
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