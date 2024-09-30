Создание обучающего видео для онбординга пользователей

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка9 просмотров

Ищу специалиста, который возьмется под ключ за создание анимационного обучающего видео в ненастоящем стиле для онбординга пользователей в мобильное приложение.

Видео должно охватывать финансовый инструмент, включающий несколько механик и концепций.

Хронометраж: от 90 до 500 секунд, с возможной нарезкой на отдельные части для разных тем.

Требуется разработка сценария и текста без предоставленных материалов.

Предпочтение отдается специалисту, готовому выполнить значительную часть работы самостоятельно и организовать дополнительных ремесленников, если будет необходимость.

Нарезка видеоСоздание анимацийСоздание видео
6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
6 месяцев назад