Ищу специалиста, который возьмется под ключ за создание анимационного обучающего видео в ненастоящем стиле для онбординга пользователей в мобильное приложение.

Видео должно охватывать финансовый инструмент, включающий несколько механик и концепций.

Хронометраж: от 90 до 500 секунд, с возможной нарезкой на отдельные части для разных тем.

Требуется разработка сценария и текста без предоставленных материалов.

Предпочтение отдается специалисту, готовому выполнить значительную часть работы самостоятельно и организовать дополнительных ремесленников, если будет необходимость.