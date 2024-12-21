Привет!

Я разрабатываю новый проект — мобильное приложение, которое объединяет элементы мессенджера с видеозвонками, а также использует ИИ для перевода и распознавания подделок в видео и голосе. Я сейчас на стадии привлечения инвестиций, и для этого мне нужно создать качественное рекламное видео, которое объяснит суть проекта и заинтересует потенциальных инвесторов.

Что нужно:

1. Визуализация концепции приложения:

На экране должны быть показаны основные функции — видеозвонки, перевод речи в реальном времени, распознавание подделок.

Необходимо создать иллюстрации (или анимации), показывающие, как это будет выглядеть. Для этого можно использовать статичные изображения интерфейса или делать анимации.

2. Сценарий видео:

Видео должно быть коротким (не более 2–3 минут), динамичным и содержательным.

Начало видео — привлечение внимания: описание возможностей и как наше приложение справляется с этими задачями.

Затем показываем, как работает приложение: видеозвонок с переводом речи, возможность общения с людьми на разных языках и как это помогает решать текущие проблемы.

Заключение — акцент на инновационность и масштабируемость проекта. ( в будущем планируется расширение возможностей, для бизнеса. к примеру возможность получить значок профессионала и консультировать людей платно, а также доп.возможности, для всех в версии pro). Приложение бесплатное. Но можно делать подписки на разных специалистов к примеру врачей с которыми можно выйти на связь.

3. Тон и стиль видео:

Видео должно быть ярким и привлекательным, с профессиональным качеством.

Использование современных анимаций и эффектов, чтобы визуально показать возможности приложения, но без перегрузки( нужно разработать 5-6 экранов по примеру в синих цветах.)

4. Голос за кадром, который будет объяснять, как работает приложение, с кратким описанием каждого этапа.

5. Элементы брендинга:

Приложение имеет рабочее название (Chat Contakt), логотип (в процессе), которые нужно будет интегрировать в видео.

Ожидания:

Дедлайн: я рассчитываю получить видео в течение 1-2 недель с момента начала работы.