Создание промо-ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка96 просмотров

Сделать промо-ролик (30 сек).

Слайдшоу с текстом и озвучкой (муж. голос).

11 лет назад
DAC
49 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$16
3 дня
Сергей отличный исполнитель. Все сделано в срок и на высшем уровне. Причем ролик сделан даже не из наших материалов. Сергей спасибо. Рекомендую!
Дмитрий отличный заказчик. Понятное задание и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад