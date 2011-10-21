Есть игра для андроида - необходимо снять для нее сырой материал - прохождение уровней. Как понимаю напрямую снять видео с достаточным ФПС с андроид экрана сейчас непросто, есть выход - использование ...
Создание ролика формата AVI
Здраствуйте, хотел бы заказать создания ролика в формате avi ! Приблизительно такого варианта - файл прихожил!
Оставляйте цену, строки и в какой программе будете делать так как исходник для нас так же важен!
Роли длительностью блиблизительно 20 секунд!
С человеком который заинтересует свяжусь!
Заявки фрилансеров
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