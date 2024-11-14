Создание роликов по технике безопасности

Для реализации серии роликов по технике безопасности собираем команду.

Пример качества картинки и анимации: https://www.behance.net/gallery/122568027/rabota-na-vysote

Планируется создание 7 роликов по 2-4 минуты, каждый из которых будет одной сценой.

Контент нужно сдавать частично до нового года, поэтому работы нужно выполнять быстро.

На данный момент в процессе разработки сценариев.

Ранее опыт реализации как на Анриале, так и с использованием классического пайплайна.

Рассматриваем отклики от небольших команд и соло фрилансеров: раскадровщик, дженералисты, аниматоры, композиторы, режиссеры монтажа.