Создание титров для фильма

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки18 просмотров

Необходимо создать начальные титры к фильму, включая стилизацию 3 логотипов и создание 8 титров с указанием актёров и создателей. Общий хронометраж титров — 47 секунд. Бюджет проекта минимальный. Требуются варианты оформления и стилистики титров.

Создание анимаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Влад
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
36 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Видеомонтаж