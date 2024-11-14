Создание видео креативов для компании по релокации

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки22 просмотра

Мне нужно сделать 8 видеокреативов длительностью от 10 до 15 секунд для компании, занимающейся релокацией.

Вы можете использовать нейросети, видеостоки и моушн-дизайн.

Сценарии для видео и референсы будут предоставлены, но я открыта к вашим предложениям.

Есть возможность долгосрочного сотрудничества и передачи других задач в будущем.

Моушн-дизайнСоздание видео
6 месяцев назад
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