Создание видео обзоров товаров и имиджевых роликов для компании СТАРТ

Нужно доработать вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=m2lA_FwuuhE Нужно сделать цветокоррекцию (поярче) наложить более активную музыку логотип нужно наш поставить поверх того что есть на видео В начале сделать текст наш: Реставрация / репассаж ...