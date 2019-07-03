Интересует самое обычное мультяшное видео под клип. Около трех минут . Бютжет минимальный, интересуют в основном люди которые хотят сделать себе имя.
Создание видео обзоров товаров и имиджевых роликов для компании СТАРТ
Добрый день, мы занимаемся импортом и продажей по Украине профессиональных электро инструментов.
Нам нужно более 300 шт видео обзоров товаров для нашего You tube канала.Нужны обзоры по следующим категориям:
- Имиджевые
- Образовательные
- Новинки
- Акции
- Тестирование продукции
- Преимущества
- Сравнение с конкурентами и т.д.
Рассчитываем на долгосрочное постоянное сотрудничество, заказываем много, поэтому рассчитываем на демократичность цен.
Базовая информация собрана в брифе и общем ТЗ
Сценарии будем постепенно писать надеемся с Вашей помощью!
Прошу просчитать примерный бюджет на создание видео обзоров на основании базовой информации.
Ждем от Вас обратной связи!
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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