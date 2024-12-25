Требуется создать видео отбивку для нового ютуб-проекта длительностью 6 секунд. Дизайн должен быть ярким и стильным, но не слишком сложным. Примеры и референсы будут предоставлены в личных сообщениях. Необходимо указать стоимость и предоставить портфолио с предыдущими работами.