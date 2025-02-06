Требуется создание 5 видеороликов длительностью до 30 секунд для проекта по вселенной Silent Hill 4: The Room. Ролики должны отображать один и тот же вид из окна, который будет меняться в зависимости от погоды или событий на улице. Референсы будут предоставлены. Ожидается креативный подход к видеомонтажу.