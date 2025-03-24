Создание видео-ролика по готовому шаблону.

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Открыт5 заявок23 просмотра

Создать презентационный видеоролик для по готовому шаблону и ТЗ, а также открывающие и закрывающие сцены с анимацией логотипа под стиль видео.
https://elements.envato.com/ru/currencies-animation-premiere-pro-mogrt-LGBXAKQ

Adobe Premiere ProАнимация логотиповМонтаж видеороликовРедактирование видеоСоздание видео
13 часов назад
Олег
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