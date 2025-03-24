Требуется специалист по видеомонтажу, который создаст видео для рилсов в Instagram с помощью ИИ. В проекте будут задействованы два персонажа: мужчина и женщина, озвучивающие текст, с соответствующим видеорядом. Пример работы будет предоставлен кандидатам. Отклики принимаются только от опытных специалистов.