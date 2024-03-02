Создание видео с говорящей собакой

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка10 просмотров

Необходимо создать видео с говорящей собакой, желательно с реалистичным липсингом. Заказчик ищет исполнителя, который имеет опыт в генерации подобных видео. Важно предоставить портфолио с примерами работ и указать цену за одно видео. Оплата обговаривается отдельно.

Создание видео
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Марк
 
39 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
5 месяцев назад