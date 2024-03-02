Создание видео с говорящей собакой

Требуется монтажёр для создания видео с хореографией в стиле импровизации. Задачи: монтаж из 30-40 минут исходников, создание динамичной нарезки с простыми эффектами в Premiere Pro. Ищем креативного специалиста с навыками работы с музыкальным видео. Бюджет - 2000 рублей. Эффекты должны быть выполнены в Premiere Pro.