Создание видео заставки по образцу 6 сек.

Из отснятого материала (немного) склеить осмысленный ролик, подобрав музыку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать видео заставку по образцу. Пишите условия и срок выполнения данной работы.
Образец - https://www.youtube.com/watch?v=TnhBAGaNbI4 - 4 версия
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