Создание видео заставки по образцу 6 сек.

Нужно сделать зажигательный ролик на 15 секунд, по презентации городского портала. Разрешение 4000*2000 На фоне должна играть динамичная музыка. За основу нужно взять вот этот ролик. [url=https://www.youtube.com/watch?v=wr17uRT7Bp4]https://www.youtube.com/watch?v=wr17uRT7Bp4[/url] Нужно использовать маскот [url=https://yadi.sk/i/jn2Tr3_fiBGc_w]https://yadi.sk/i/jn2Tr3_fiBGc_w[/url] [url=https://yadi.sk/i/Y380-9AIkPaDBA]https://yadi.sk/i/Y380-9AIkPaDBA[/url] Так же есть наработки по стилистике. Можно использовать но не обязательно. [url=https://yadi.sk/d/QAVvJcAq6HtklA]https://yadi.sk/d/QAVvJcAq6HtklA[/url] Сам ...