Создание видеоролика для IT-компании

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки14 просмотров

Ищем моушн-дизайнера для создания видеоролика, который будет представлять нашу IT-компанию. Мы занимаемся автоматизацией найма, обучением сотрудников и масштабированием бизнеса. Необходимо создать интересный и информативный видеоролик, который привлечет внимание к нашим услугам.

Моушн-дизайнСоздание видео
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
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4 часа назад
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Павел
 
26 лет
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