Создание видеоролика по фото/видео реальных людей

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок24 просмотра

Ищу дизайнера для создания видеоролика по фото/видео реальных людей. У нас есть материалы, которые мы предоставим.

Идея ролика заключается в том, что разные люди желают всем достатка в новом году, например, один человек ест черную икру.

Нужно несколько таких кадров.

Пожалуйста, высылайте портфолио в личные сообщения.

Создание видео
5 месяцев назад
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