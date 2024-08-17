Ищу дизайнера для создания видеоролика по фото/видео реальных людей. У нас есть материалы, которые мы предоставим.

Идея ролика заключается в том, что разные люди желают всем достатка в новом году, например, один человек ест черную икру.

Нужно несколько таких кадров.

Пожалуйста, высылайте портфолио в личные сообщения.