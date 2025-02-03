Необходимо создать 30 видеороликов (длительность 30–90 секунд) для продвижения сервиса FizCheck.ru, который занимается проверкой автомобилей, недвижимости и людей. Видео должны быть динамичными, интересными и привлекать внимание целевой аудитории.

Основные требования:





Форматы контента:



Юмор (мемы, забавные ситуации, связанные с проверками авто/недвижимости/людей).

Обучающие видео (как проверить машину перед покупкой, как избежать мошенников, полезные лайфхаки).

Инфоповоды (актуальные новости, адаптированные под тему проверок).

Реальные кейсы (истории людей, столкнувшихся с проблемами из-за отсутствия проверок). Технические требования:



Соотношение сторон 9:16 (вертикальное видео).

Качественный монтаж (динамика, переходы, титры, субтитры).

Использование трендовых звуков, музыки, эффектов.

Возможна озвучка или использование текста на экране. Что включать в видео:



Упоминание FizCheck.ru как решения проблемы.

Призывы к действию ( «Проверь перед покупкой!» , «Не дай себя обмануть!» ).

Интересные и цепляющие сценарии, вызывающие эмоции.

Что необходимо сделать:





Разработать сценарии для 30 видео.

Снять/смонтировать видеоролики (можно использовать стоковые материалы, анимацию, инфографику).

Добавить монтажные эффекты (субтитры, динамичные переходы, текстовые вставки).

Подготовить финальные файлы в формате .mp4, подходящие для загрузки в TikTok, YouTube Shorts, Reels.

Итоговый результат:

30 готовых видеороликов, соответствующих тематике сервиса и привлекающих внимание аудитории.



Сроки выполнения:

Обсуждаются, но важно, чтобы работа не затянулась.



Бюджет:

Предложите вашу цену за полный пакет из 30 видео.



Дополнительно:

При необходимости можем предоставить примеры роликов, которые нам нравятся.



Ждем предложений!