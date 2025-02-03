Требуется видеоролик длительностью 30 секунд, где необходимо прочитать текст, который будет предоставлен. Съемка должна происходить в красивом месте и в стильной одежде. Обеспечьте высокое качество видео и привлекательный фон.
Создать 30 вертикальных видео для сервиса проверок
Необходимо создать 30 видеороликов (длительность 30–90 секунд) для продвижения сервиса FizCheck.ru, который занимается проверкой автомобилей, недвижимости и людей. Видео должны быть динамичными, интересными и привлекать внимание целевой аудитории.
Основные требования:
Форматы контента:
Юмор (мемы, забавные ситуации, связанные с проверками авто/недвижимости/людей).
Обучающие видео (как проверить машину перед покупкой, как избежать мошенников, полезные лайфхаки).
Инфоповоды (актуальные новости, адаптированные под тему проверок).
Реальные кейсы (истории людей, столкнувшихся с проблемами из-за отсутствия проверок).
Технические требования:
Соотношение сторон 9:16 (вертикальное видео).
Качественный монтаж (динамика, переходы, титры, субтитры).
Использование трендовых звуков, музыки, эффектов.
Возможна озвучка или использование текста на экране.
Что включать в видео:
Упоминание FizCheck.ru как решения проблемы.
Призывы к действию («Проверь перед покупкой!», «Не дай себя обмануть!»).
Интересные и цепляющие сценарии, вызывающие эмоции.
Что необходимо сделать:
Разработать сценарии для 30 видео.
Снять/смонтировать видеоролики (можно использовать стоковые материалы, анимацию, инфографику).
Добавить монтажные эффекты (субтитры, динамичные переходы, текстовые вставки).
Подготовить финальные файлы в формате .mp4, подходящие для загрузки в TikTok, YouTube Shorts, Reels.
Итоговый результат:
30 готовых видеороликов, соответствующих тематике сервиса и привлекающих внимание аудитории.
Сроки выполнения:
Обсуждаются, но важно, чтобы работа не затянулась.
Бюджет:
Предложите вашу цену за полный пакет из 30 видео.
Дополнительно:
При необходимости можем предоставить примеры роликов, которые нам нравятся.
Ждем предложений!
Заявки фрилансеров
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