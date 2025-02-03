Создать 30 вертикальных видео для сервиса проверок

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки21 просмотр

Необходимо создать 30 видеороликов (длительность 30–90 секунд) для продвижения сервиса FizCheck.ru, который занимается проверкой автомобилей, недвижимости и людей. Видео должны быть динамичными, интересными и привлекать внимание целевой аудитории.
Основные требования:

  1. Форматы контента:

    • Юмор (мемы, забавные ситуации, связанные с проверками авто/недвижимости/людей).

    • Обучающие видео (как проверить машину перед покупкой, как избежать мошенников, полезные лайфхаки).

    • Инфоповоды (актуальные новости, адаптированные под тему проверок).

    • Реальные кейсы (истории людей, столкнувшихся с проблемами из-за отсутствия проверок).

  2. Технические требования:

    • Соотношение сторон 9:16 (вертикальное видео).

    • Качественный монтаж (динамика, переходы, титры, субтитры).

    • Использование трендовых звуков, музыки, эффектов.

    • Возможна озвучка или использование текста на экране.

  3. Что включать в видео:

    • Упоминание FizCheck.ru как решения проблемы.

    • Призывы к действию («Проверь перед покупкой!», «Не дай себя обмануть!»).

    • Интересные и цепляющие сценарии, вызывающие эмоции.

Что необходимо сделать:

  • Разработать сценарии для 30 видео.

  • Снять/смонтировать видеоролики (можно использовать стоковые материалы, анимацию, инфографику).

  • Добавить монтажные эффекты (субтитры, динамичные переходы, текстовые вставки).

  • Подготовить финальные файлы в формате .mp4, подходящие для загрузки в TikTok, YouTube Shorts, Reels.

Итоговый результат:
30 готовых видеороликов, соответствующих тематике сервиса и привлекающих внимание аудитории.

Сроки выполнения:
Обсуждаются, но важно, чтобы работа не затянулась.

Бюджет:
Предложите вашу цену за полный пакет из 30 видео.

Дополнительно:
При необходимости можем предоставить примеры роликов, которые нам нравятся.

Ждем предложений!

ReelsДобавление субтитровДобавление эффектовМонтаж видеороликовСоздание видеоСоздание инфографики
3 месяца назад
guest_1738667447841
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад

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Алёна
 
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