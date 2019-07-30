Создать эскиз татту пульса как у Ждварда Билла на шее

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок196 просмотров

все в названии

желательно в илюстраторе

есть много  видео в ютубе, там можете найти

либо тут - это лучший момент что я нашел - https://www.youtube.com/watch?v=oXkknxg7XUg      12:28

6 лет назад
bgmt
Иван 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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