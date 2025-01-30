Требуется видеомонтаж Reels для Instagram из готового материала в формате закадрового интервью, говорящей головы или лайфстайла. Тематика включает нутрициологию и осознанное отношение к здоровью. Необходима качественная подача и динамичный монтаж, чтобы привлечь внимание аудитории.
Создать промо ролик для игры XDice 20 сек.
Приветствую друзья! Необходимо создать промо ролик с голосом для игрового Веб приложения XDice. Конкретного сценария нет, но есть основные особенности на которых необходимо сделать акцент, решить боль, и красиво интересно расживать за 20 сек. немного анимаци, кароч нада захватить внимание.
Описание:
XDice - Это игровое веб приложение основанное на генераторе случайных чисел в котором выигрыш или проигрыш зависит исключительно от везения игрока, а вероятность выигрыша составляет 90% или 9к1 ( политика проекта основана на честности и прозрачности )
Система и логика проекта очень проста: Есть игровое поле из 10 участников рандомный генератор из 10 цифр, и 28 ставок от 1-1000, как только поле соберет 10 игроков автоматически срабатывает рандомный генератор и определяет цифру проигравшего который делится своей ставкой среди 9 учасников. ( проект живет за счет вшитой комиссии, с сыгранного поля )
В XDice нет веселых картинок и анимации, но есть высокая вероятность выигрыша, и полная прозрачность перед игроками.
Проект полностью на крипте, что дает полную свободу, исключает блокировки, ограничения и не нужно светить свои банковские карты. У проекта есть свои игровые токены XDE которые можно обменять на USDT и обратно.
Приемущеста:
100% рандомность числа
Вероятность выигрыша 90% или 9к1
Проект на крипте, быстрый ввод - вывод
Высокий уровень защиты
Для лучшего ознакомления Видео на YouTube: https://youtu.be/JBLDOIR7IMc
Веб сайт с игрой: https://xdice.one
Пожалуйста присылайте свои лучшие работы из портфолио, спасибо!
Заявки фрилансеров
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