Создать промо ролик для игры XDice 20 сек.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок28 просмотров

Приветствую друзья! Необходимо создать промо ролик с голосом для игрового Веб приложения XDice. Конкретного сценария нет, но есть основные особенности на которых необходимо сделать акцент, решить боль, и красиво интересно расживать за 20 сек. немного анимаци, кароч нада захватить внимание.

Описание:

XDice - Это игровое веб приложение основанное на генераторе случайных чисел в котором выигрыш или проигрыш зависит исключительно от везения игрока, а вероятность выигрыша составляет 90% или 9к1 ( политика проекта основана на честности и прозрачности )

Система и логика проекта очень проста: Есть игровое поле из 10 участников рандомный генератор из 10 цифр, и 28 ставок от 1-1000, как только поле соберет 10 игроков автоматически срабатывает рандомный генератор и определяет цифру проигравшего который делится своей ставкой среди 9 учасников. ( проект живет за счет вшитой комиссии, с сыгранного поля )

В XDice нет веселых картинок и анимации, но есть высокая вероятность выигрыша, и полная прозрачность перед игроками.

Проект полностью на крипте, что дает полную свободу, исключает блокировки, ограничения и не нужно светить свои банковские карты. У проекта есть свои игровые токены XDE которые можно обменять на USDT и обратно.

Приемущеста:

  1. 100% рандомность числа

  2. Вероятность выигрыша 90% или 9к1

  3. Проект на крипте, быстрый ввод - вывод

  4. Высокий уровень защиты

Для лучшего ознакомления Видео на YouTube: https://youtu.be/JBLDOIR7IMc

Веб сайт с игрой: https://xdice.one

Пожалуйста присылайте свои лучшие работы из портфолио, спасибо!

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