Создать видео использования товара с помощью ИИ для карточки товара WB

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт4 заявки37 просмотров

Для маркетплейсов Wildberries и Ozon требуется создать видео использования товара. Ниша - аэрография, инструменты, аксессуары и комплектующие для хобби и творчества.
Требуется
1. Изучить товар, его характеристики, торговые преимущества, конкурентов
2. разработать сценарий видео-продающую воронку
3. Согласовать сценарий
4. С помощью нейросетей и ИИ сгенерировать видео по требованиям и формату ВБ и ОЗОН для загрузки в карточку

НейросетиСоздание видео
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