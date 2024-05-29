Требуется провести монтаж видео роликов и эдитов. Ожидается профессиональный подход к редактированию, создание качественного контента для различных проектов.
Создать видео использования товара с помощью ИИ для карточки товара WB
Для маркетплейсов Wildberries и Ozon требуется создать видео использования товара. Ниша - аэрография, инструменты, аксессуары и комплектующие для хобби и творчества.
Требуется
1. Изучить товар, его характеристики, торговые преимущества, конкурентов
2. разработать сценарий видео-продающую воронку
3. Согласовать сценарий
4. С помощью нейросетей и ИИ сгенерировать видео по требованиям и формату ВБ и ОЗОН для загрузки в карточку
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