Для маркетплейсов Wildberries и Ozon требуется создать видео использования товара. Ниша - аэрография, инструменты, аксессуары и комплектующие для хобби и творчества.

Требуется

1. Изучить товар, его характеристики, торговые преимущества, конкурентов

2. разработать сценарий видео-продающую воронку

3. Согласовать сценарий

4. С помощью нейросетей и ИИ сгенерировать видео по требованиям и формату ВБ и ОЗОН для загрузки в карточку