Специалист по клинапу для видеопроекта

Необходим специалист для выполнения клинапа на 12-секундном 4K-видео. Задача заключается в удалении или замазывании объектов на реке и одного объекта на дальнем плане. После первого варианта потребуется провести необходимые правки. Идеальный кандидат должен уверенно владеть программами для композитинга и VFX, такими как After Effects, Nuke или Blender, и иметь опыт в клинапе, ротоскопинге и трекинге. Внимание к деталям и соблюдение сроков являются обязательными. Условия работы проектные, с почасовой оплатой и гибким графиком, работа полностью удалённая.