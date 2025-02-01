Требуется монтаж видео: вырезать моменты с вопросами и оставить только ответы. Наложить всплывающий текст на каждый вопрос, добавить красивые эффекты для создания более позитивного контента. Сделайте видео интересным и привлекательным.
Специалист по клинапу для видеопроекта
Необходим специалист для выполнения клинапа на 12-секундном 4K-видео. Задача заключается в удалении или замазывании объектов на реке и одного объекта на дальнем плане. После первого варианта потребуется провести необходимые правки. Идеальный кандидат должен уверенно владеть программами для композитинга и VFX, такими как After Effects, Nuke или Blender, и иметь опыт в клинапе, ротоскопинге и трекинге. Внимание к деталям и соблюдение сроков являются обязательными. Условия работы проектные, с почасовой оплатой и гибким графиком, работа полностью удалённая.
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