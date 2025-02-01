Специалист по клинапу для видеопроекта

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки34 просмотра

Необходим специалист для выполнения клинапа на 12-секундном 4K-видео. Задача заключается в удалении или замазывании объектов на реке и одного объекта на дальнем плане. После первого варианта потребуется провести необходимые правки. Идеальный кандидат должен уверенно владеть программами для композитинга и VFX, такими как After Effects, Nuke или Blender, и иметь опыт в клинапе, ротоскопинге и трекинге. Внимание к деталям и соблюдение сроков являются обязательными. Условия работы проектные, с почасовой оплатой и гибким графиком, работа полностью удалённая.

Adobe After EffectsBlender
20 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
21 год
18 дней в сервисе
Был
17 дней назад
18 дней назад
Оксана
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 отзывов
20 дней назад
ТОП-5
Видеомонтаж