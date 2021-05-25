Я ищу монтажера для научно-популярного канала о космосе. 1 ролик в неделю для начала, дальше больше оплата = 3000 рублей за ролик длительность ролика 10-12 минут Требования: 1. ...
Срочно. Несколько несложных видео в adobe after effects cs6
1)проделать:
https://helpx.adobe.com/ru/after-effects/how-to/create-composition-animation.html
https://helpx.adobe.com/ru/after-effects/how-to/creating-animating-text.html
https://videoinfographica.com/after-effects-tutorials/#show_title_pi30725 (https://youtu.be/l-O5YOFdw1c)
2)выполнить 2 урока на ваш выбор (начиная с 6-го) - файл прикреплен ниже.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Видеомонтаж35 заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Заснять геймплей Android-игр. Примеры: https://www.youtube.com/watch?v=SwR2hFZktOs – Stack Colors 2 https://www.youtube.com/watch?v=315kaWHiKx8 – Rope-Man Run https://www.youtube.com/watch?v=MHNkD_S1xXM – Lick Runner https://www.youtube.com/watch?v=MR6Sr05OpWQ – Hair Challenge https://www.youtube.com/watch?v=afGGwBCCm9s – ...Видеомонтаж47 заявокЗакрыт4 года назад
Требования:Есть игра раскраска по номерам. Нужной сделать небольшой ролик для апп сторе, есть образецAnimated titles + End Scene(Packshot), Video editing, Dynamic Transitions, Visual Effects(VFX)15-20 secВ случае удачного партнерства будет открыта дорог к дальнейшему сотрудничеству - ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт4 года назад
Тех задание ролик под youtube Формат: FullHD 1 вариант ролика Длительность до 15 сек Шрифт Optima 1 блок текст: «Быстро заживляющий крем «Пан Вилон» и ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Нам нужно сделать видео рекламу по примерам для наших проектов - всего 20 шт. Мы никак не хотим участвовать в процессе разработки. Нужно сделать под ключ: тексты, сценарий, озвучка... - ...Видеомонтаж18 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно несколько роликов склеить в один концерт. Добавить титры с именами и названиями произведений.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
- $136
В среду, 26 мая, примерно с 11 до 14 часов снять установку памятника (сама установка занимает около 2-3 часов), отснятый материал на 30 минут. Территориально кладбище Москвы (точно будет известно позже). Монтаж видео: один ролик ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт4 года назад