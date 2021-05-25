Срочно. Несколько несложных видео в adobe after effects cs6

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок805 просмотров

1)проделать:

https://helpx.adobe.com/ru/after-effects/how-to/create-composition-animation.html

https://helpx.adobe.com/ru/after-effects/how-to/creating-animating-text.html

https://videoinfographica.com/after-effects-tutorials/#show_title_pi30725 (https://youtu.be/l-O5YOFdw1c)

2)выполнить 2 урока на ваш выбор (начиная с 6-го) - файл прикреплен ниже.

4 года назад
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