Ищу опытного сценариста для написания сценариев на 6 страниц для моего YouTube-канала с 600к подписчиков. Темы основаны на англоязычных источниках и содержат 10 интересных фактов. Необходима способность грамотно перерабатывать информацию и понимание различий между текстом для статьи и текстом для устного воспроизведения.
Сценарий для развлекательных роликов на Youtube
Добрый день!
Меня зовут Артём.
У меня на Ютубе свой большой канал (600к подписчиков). В нём я рассказываю интересные факты про разные тематики. Вот мой канал, можете посмотреть:
https://www.youtube.com/c/Dameoz
Я пишу свои сценарии сам, но у меня очень не хватает времени. Поэтому я очень хочу найти человека, который бы писал бы сценарии для меня.
Каждый мой текст - это 6 страниц примерно.
Как я собираю материал для текста:
Каждое мое видео посвящено определенной теме.
Я погружаюсь в неё, используя, в основном, англоязычные источники. Я смотрю англоязычных блогеров, слушаю подкасты, гуглю, смотрю документалки. Выделяю 10 интересных фактов и раскрываю их в своём видео. Один факт - это примерно пол страницы текста +-.
Мне нужен опытный человек, который хорошо умеет работать с информацией и грамотно её перерабатывать. Также необходимо понимание, в чём разница между текстом для статьи и текстом для устного воспроизведения.
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