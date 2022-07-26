Сценарий для развлекательных роликов на Youtube

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Закрытнет заявок173 просмотра

Добрый день!

Меня зовут Артём.

У меня на Ютубе свой большой канал (600к подписчиков). В нём я рассказываю интересные факты про разные тематики. Вот мой канал, можете посмотреть:

https://www.youtube.com/c/Dameoz

Я пишу свои сценарии сам, но у меня очень не хватает времени. Поэтому я очень хочу найти человека, который бы писал бы сценарии для меня.

Каждый мой текст - это 6 страниц примерно.

Как я собираю материал для текста:

Каждое мое видео посвящено определенной теме.

Я погружаюсь в неё, используя, в основном, англоязычные источники. Я смотрю англоязычных блогеров, слушаю подкасты, гуглю, смотрю документалки. Выделяю 10 интересных фактов и раскрываю их в своём видео. Один факт - это примерно пол страницы текста +-.

Мне нужен опытный человек, который хорошо умеет работать с информацией и грамотно её перерабатывать. Также необходимо понимание, в чём разница между текстом для статьи и текстом для устного воспроизведения.

3 года назад
guest_16584076499397
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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